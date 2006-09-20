Погода на 21-25 сентября

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В западных, северных, а днем и в центральных областях местами небольшой дождь, гроза, ночью в западных областях умеренные дожди, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный, в западных и северных областях северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, в восточных и центральных областях 4-9° тепла; днем 16-21°, в южной части и на востоке 21-26°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

22-23 сентября - переменная облачность. Без существенных осадков, только 22 сентября в восточных, южных областях и в Крыму небольшой кратковременный дождь. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с; на побережьях морей 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью в западных областях 3-8° тепла, в северных областях 5-10°, на остальной территории 8-13°, на побережье морей до 16; днем 17-22°, в восточных областях и Приазовье до 26°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 10-15°.

24-25 сентября - без осадков, только в Крыму и Приазовье, а днем 24 сентября и ночью 25 сентября в южной части местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 7-12°, в южной части до 16°, в западных областях 4-9° тепла; днем в Украине 19-24°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 13-18°.

В Киеве и области в четверг ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 11-13°, днем 17-19°; по области ночью 9-14° тепла, днем 16-21°.

22-23 сентября - переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла; днем 17-22°.

24-25 сентября - без осадков. Температура ночью 7-12°, днем 19-24°.