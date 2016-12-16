Во Львовской области задержали двух военных, которые требовали у подчиненных взятки

Подполковника и старшего лейтенанта задержали сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями во Львовской области и военной прокуратуры во время получения 7 тыс. грн взятки.

Установлено, что они систематически требовали от солдат деньги за беспрепятственное прохождение службы, информирует департамент защиты экономики Нацполіції Украины.

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Так, командир батальона по подготовке водителей и начальник взвода воинской части требовали от солдата-контрактника 7 тыс. грн, взамен пообещали не увольнять его за нарушения во время несения службы.

Обоих взяточников задержали на территории воинской части. Правоохранители изъяли 7 тыс. грн, полученных в качестве взятки от солдата.

Задержанным военным, согласно ст. 368 УК украины, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.