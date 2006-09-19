25 тысяч хасидов прибудут в Одесский аэропорт
Начинается ежегодное паломничество на могилу цадика Нахмана в Умани
На сотрудников ГАИ возложена функция сопровождения хасидов, которые сегодня начали прибывать в Одесский международный аэропорт из разных стран мира.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель начальника ведомства Валерий КОЛОДУБ.
Тысячи паломников направляются к Умани, где похоронен цадик (праведник) рабби Нахман из Брацлава – одна из самых авторитетных фигур в истории мирового еврейства, основатель целого течения в хасидизме.
Согласно нормативным требованиям, каждую колонну в составе 10 автобусов, должны сопровождать две патрульные машины ГАИ. Около 25 тыс. паломников будут прибывать в Одессу в течение трех дней.
Справка УНИАН. Ежегодно осенью в канун еврейского Нового года (Рош-га-Шана) в Умань съезжаются хасиды на могилу своего духовного лидера.