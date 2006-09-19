В Одессе за два месяца похищено 7 черных «лексусов»

Семеро одесситов за последние два месяца - с середины июля по середину сентября - лишились своих джипов «Lexus» 470 модели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника ГАИ Одесской области Валерий КОЛОДУБ.

Неизвестные преступники, отметил В.КОЛОДУБ, «орудуют в нескольких крупных городах, отдавая предпочтение автомобилям черного цвета. Сотрудники ГАИ уже обратились к владельцам джипов с просьбой сменить заводскую сигнализацию на автомобилях более надежной. Поскольку есть подозрение, что угонщики владеют приспособлением, позволяющим нейтрализовать фирменную сигнализацию «Lexus’а».

Всего с начала года на территории Одесской области зафиксировано 245 случаев незаконного завладения автотранспортными средствами. «Больше всего угнано «жигулей» и «москвичей» - соответственно 85 и 13 машин, - подытожил В.КОЛОДУБ. - 51% этих преступлений раскрыто».