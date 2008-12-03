Украинское судно столкнулось с панамским в проливе Дарданеллы

В проливе Дарданеллы произошло столкновение украинского сухогруза Danapris-2 с панамским судном Emerald-1.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины и Министерства транспорта и связи Украины, 2 декабря в 21.11 по киевскому времени на выходе из пролива Дарданеллы во время расхождения состоялось столкновение сухогрузного судна Danapris-2 (флаг Украины, судовладелец украинская компания Capital Shipping Co. Ltd.) и сухогруза Emerald-1 (флаг Панамы, судовладелец SIO Shipping).

По данным Capital Shipping Co. Ltd., в результате столкновения Danapris-2 получил повреждение выше ватерлинии, судно остается на плаву, разлива нефтепродуктов нет, экипаж судна в составе 12 человек (11 граждан Украины и 1 гражданин Молдовы) чувствует себя нормально, пострадавших нет.

Судно Emerald-1 не остановилось.

О событии сообщили властям Турции.