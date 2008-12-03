СБУ обещает найти, кто "засветил" поставки оружия в Грузию

Служба безопасности Украины надеется в ближайшее время завершить расследование уголовного дела о разглашении государственной тайны в связи с информацией о поставках Украиной оружия в Грузию, и передать его в Генпрокуратуру.

Об этом в интервью журналистам в Киеве заявил и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Там достаточно быстро идет расследование», - сказал он. “Я думаю, если следователь решит еще раз допросить КОНОВАЛЮКА, если же нет, то, я думаю, мы закончим это расследование, и дело будет передано (в суд)… Если мы выйдем на человека, и он народный депутат, то будем передавать в Генеральную прокуратуру, и будем ждать, будет ли от нее представление в Верховную Раду (о даче согласия на привлечение народного депутата к уголовной ответственности – УНИАН)”, - заметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке фактов поставок в Грузию украинской военной техники с нарушением норм украинского законодательства и международного права Валерий КОНОВАЛЮК, в частности, заявлял, что комиссия выявила факты поставок в Грузию украинского оружия с военного арсенала в пгт Лозовая Харьковской области. По его словам, поставки осуществлялись на протяжении мая и июня этого года, что подтверждается определенными контрактами. «Это свидетельствует о том, что наше политическое руководство знало о времени военной операции Грузии против Южной Осетии», - сказал В.КОНОВАЛЮК.

Также он утверждал, что военная техника продавалась в Грузию по заниженным ценам, а также о том, что Украина продолжала поставлять в Грузию оружие после начала вооруженного конфликта на Кавказе.

Между тем, первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ, Совет национальной безопасности и обороны Украины, министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ не раз опровергали заявления В.КОНОВАЛЮКА о незаконных поставках Украиной оружия в Грузию.

12 ноября следователь Службы безопасности вызвал на допрос В.КОНОВАЛЮКА по уголовным делам, возбужденным по фактам утечки секретной информации, представляющей государственную тайну, по статье 328 Уголовного кодекса Украины.

17 ноября Служба безопасности Украины заявила, что все необоснованные утверждения и предположения В.КОНОВАЛЮКА относительно поставок товаров военного назначения в Грузию не соответствуют действительности и являются инсинуациями, направленными на вред национальной безопасности Украины.