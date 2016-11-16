Катастрофа MH17 над Донбассом: в Малайзии рассказали, когда станут известны имена виновных

Об этом сообщил министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай, передает The Star.

"Следователи должны будут опросить каждого из них, чтобы выяснить все детали, и когда мы определим, кто сбил самолет, мы сделаем все возможное, чтобы ответственные предстали перед судом в Нидерландах", - заявил он.

Как рассказал министр, объединенная следственная группа, которая расследует катастрофу MH17, определила круг из 100 человек, которые могут быть причастны к катастрофе.

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Справка УНИАН. Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области. Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук".

Совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом "Бук", ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.

В состав международной совместной следственной группы входят представители пяти стран – Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.