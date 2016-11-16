Катастрофа MH17 над Донбассом: в Малайзии рассказали, когда станут известны имена виновных
Имена ответственных за уничтожение Boeing рейса MH17 над Донбассом станут известны до 2018 года.
Об этом сообщил министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай, передает The Star.
"Следователи должны будут опросить каждого из них, чтобы выяснить все детали, и когда мы определим, кто сбил самолет, мы сделаем все возможное, чтобы ответственные предстали перед судом в Нидерландах", - заявил он.
Как рассказал министр, объединенная следственная группа, которая расследует катастрофу MH17, определила круг из 100 человек, которые могут быть причастны к катастрофе.
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Справка УНИАН. Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области. Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.
Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук".
Совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом "Бук", ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.
В состав международной совместной следственной группы входят представители пяти стран – Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.