Прокуратура просит суд отменить ограничения на торговлю алкоголем

Прокуратура Винницкой области просит Винницкий окружной административный суд отменить отдельные положения областной программы профилактики влияния и противодействия проявлениям пьянства и алкоголизма среди населения Винницкой области на 2008-2011 годы, которые ограничивают торговлю алкогольными напитками.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь админсуда Оксана ПУСТОВИТ.

Она отметила, что прокуратура области просит суд отменить установленное облсоветом время торговли спиртными напитками с 11.00 до 23.00 в заведениях общественного питания и с 11.00 до 21.00 - в объектах торговли на территории области, поскольку эта норма не предусмотрена действующим законодательством.

О.ПУСТОВИТ обратила внимание, что законом также не предусмотрено предоставление права местным советам устанавливать подобные ограничения.

Кроме того, прокуратура просит суд отменить запрет на продажу алкогольных напитков в торговых помещениях или заведениях общественного питания, в которых площадь для обслуживания покупателей меньше, чем 50 кв. м, и обязательное предоставление субъектами предпринимательской деятельности, которые получают лицензию на право розничной торговли алкоголем, справки о площади соответствующего помещения, выдаваемой органами государственной технической инвентаризации.

Как сообщал УНИАН, Винницкий областной совет утвердил региональную программу профилактики влияния и противодействия проявлениям пьянства и алкоголизма среди населения области на 2008-2011 годы. Согласно этой программе, с 1 октября в области действуют ограничения на торговлю алкогольными напитками.

Население Винницкой области составляет около 1,7 млн. человек, из которых 53,4% проживают в сельской местности.