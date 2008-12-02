НБУ установил официальные курсы на завтра: доллар - 7,239

Официальный курс НБУ на 03.12.2008: 100 USD – 723.8800 грн.; 100 EUR – 919.1104 грн.; 10 RUR – 2.5838 грн. Согласно информации официального сайта НБУ, на 3 декабря Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 723.8800 (на 2 декабря – 714.2000) 100 EUR – 919.1104 (на 2 декабря – 900.4634) 10 RUR – 2.5838 (на 2 декабря – 2.5561)

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