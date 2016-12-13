Жена украинского полковника Безъязыкова: он уговаривал солдат переходить на сторону боевиков, но не по-настоящему

Жена Безъязыкова Маргарита со вчерашнего дня не видела мужа, только несколько секунд поговорила по телефону. Пока она была на работе, Безъязыков ушел в новую квартиру, пишет ТСН.uа.

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"Позвонила соседка и сказала, что через забор лезет куча мужчин", – рассказывает женщина. Неизвестные мужчины оказались сотрудниками Службы безопасности. После обыска в квартире приехали в частный дом, где сейчас живет семья. Несколько часов обыскивали.

"Изъяли все, планшеты, компьютеры, телефоны, флешки", – рассказывает жена полковника.

Показания против полковника Безъязыкова, объясняет жена, давали его подчиненные, которые вместе с ним были в плену. Он действительно уговаривал солдат переходить на сторону "ДНР". Но якобы не по-настоящему.

"Это была инсценировка. Почему он не мог отказаться, потому что была угроза его жизни, при моем муже эти люди, боевики, убили человека. Он не мог так рисковать своей жизнью. Но он дал понять, что это инсценировка", – говорит женщина.

Кроме того, жена отрицает, что из плена полковник ездил в Россию.

"Его один раз, возможно, он говорил, вывозили в Россию, с завязанными глазами на допрос. Он не определил, что это была Россия, но по расстоянию, возможно была Россия", – говорит женщина.

Адвокат Олег Юрченко уверен – Безъязыкова задержали незаконно. Все эти обвинения ему уже выдвигали летом. Тогда дело закрыли. Сейчас почему-то открыли снова. Сегодня суд определит для полковника Безъязыкова меру пресечения. Статья, по которой его обвиняют, не предусматривает домашнего ареста или залога. Только содержание под стражей.

Напомним, Безъязыкова задержали по подозрению в сотрудничестве с так называемой ДНР.

Как сообщалось, 5 июля был освобожден полковник Вооруженных сил Украины Безъязыков, который находился в плену боевиков на Донбассе с августа 2014 года.