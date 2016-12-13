Назначен новый руководитель Нацполиции Львовской области

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте коммуникаций Национальной полиции Украины.

В сообщении также отмечается, что экс-руководитель Нацполиции области Дмитрий Загария назначен руководителем нового управления кадрового контроля, противодействия коррупции и люстрации Национальной полиции Украины, которое будет заниматься подбором кадров и мониторингом качества кадрового состава Национальной полиции Украины.

Читайте такжеВ Запорожье прямо в помещении Нацполиции области одна патрульная побила другую

Официальное представление нового руководителя Нацполиции области личному составу состоится сегодня в главном управлении Национальной полиции во Львовской области.

Справка УНИАН. Генерал полиции третьего ранга Валерий Середа - с 2012 года работал во Львовском государственном университете внутренних дел, с 2014 года и до сегодняшнего дня был ректором университета. Докторо юридических наук, доцент. Общий стаж службы в органах правопорядка Украины 25 лет.

Полковник полиции Дмитрий Загария имеет около 30 лет стажа службы в правоохранительных органах, прошел путь от рядового милиционера до полковника полиции, награжден орденом «За мужество» III степени и медалью «Защитник Отечества». В течение двух лет был руководителем Главного управления МВД Украины во Львовской области, с ноября 2015 года по 12 декабря 2016 года – возглавлял Главное управления НПУ во Львовской области.

Представление концепции и стратегии деятельности вновь созданного управления по вопросам противодействия коррупции и проведению люстрации Национальной полиции Украины состоится в феврале 2017 года.