Сколько вы готовы потратить на рождественские и новогодние подарки для своих близких? – опрос УНИАН
13:04, 13 декабря 2016Общество
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Новогодние и рождественские праздники уже совсем близко, а потому для многих наступает время выбирать подарки для своих родных и близких.
Новый год уже скоро / Фото УНИАН
В связи с этим УНИАН решил спросить у своих читателей, сколько они готовы в этом году потратить на подарки для своих близких.
Как сообщал УНИАН, 12 декабря журналистам показали огни главной новогодней елки Украины.
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