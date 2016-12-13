Сколько вы готовы потратить на рождественские и новогодние подарки для своих близких? – опрос УНИАН

13:04, 13 декабря 2016
Общество
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Новогодние и рождественские праздники уже совсем близко, а потому для многих наступает время выбирать подарки для своих родных и близких.

Новый год уже скоро / Фото УНИАН

В связи с этим УНИАН решил спросить у своих читателей, сколько они готовы в этом году потратить на подарки для своих близких.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря журналистам показали огни главной новогодней елки Украины.

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