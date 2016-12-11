В Украине изымают из продажи одну из партий популярных лекарств от простуды

Об этом говорится в распоряжении Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

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К запрету продажи и использования препарата "Афлубин" (капли оральные по 20 мл) серии 7351286 с маркировкой австрийского производителя «Рихард Биттнер АГ» привел установленный факт фальсификации данного лекарственного средства.

В связи с этим Гослекслужба обязала все субъекты, которые осуществляют реализацию, хранение и применение этого препарата, проверить наличие средству «Афлубин» указанной серии и изъять ее из обращения путем уничтожения.

Ранее УНИАН сообщал, что Кабинет министров Украины утвердил концепцию реформирования сферы здравоохранения и ряд нормативных актов для ее реализации.