Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пожелал украинским благотворителям осуществления запланированных проектов.

Как сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров Украины, глава правительства поздравил граждан Украины с Днем благотворительности.

Как отметил Гройсман, благотворительные организации, фонды, программы и люди доброй воли помогают миллионам людей, которые находятся в нужде или столкнулись с серьезными проблемами, поддерживают тех, кто самостоятельно не может создать достойные условия для самореализации и воплощения актуальных и непростых проектов.

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"С каждым годом в Украине все больше распространяются разновидности благотворительной деятельности и благотворительности. Особенно приятно видеть, как в обществе растет осознание значимости их социальной функции. Даже маленький вклад каждого из нас в благородное дело благотворительности сделает счастливыми тысячи людей и все наше общество. Пусть для каждого из нас не будет чужой беды. Помните, что всеобщее благополучие состоит из тысяч мелких и больших хороших поступков", - подчеркнул премьер.

Гройсман выразил благодарность всем украинским благотворителям за чуткость, доброту, веру в людей и в завтрашний счастливый день Украины и пожелал им крепкого здоровья и осуществления всех запланированных проектов.