Минкульт требует от оккупационных властей Крыма прекратить разрушение исторических памятников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявила заместитель министра культуры Тамара Мазур.

По ее словам, оккупационные власти Крыма подготовили реставрационный проект, реализовать который планируют в ближайшее время на территории Бахчисарайского государственного историко-культурного заповедника. В частности, проектом предусмотрены реставрационные работы над Ханским дворцом, над которым планируют установить металлический навес на шести опорах, и уже снята крыша со здания.

«Подобные изменения могут привести к тому, что эта временная конструкция рухнет и нанесет разрушения памятнику исторического значения. Сейчас критическое состояние памятника является следствием действий оккупационных властей на территории Автономной Республики Крым», - заявила заместитель министра.

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Она также отметила, что ведомство расценивает такие действия оккупационных властей «как враждебный акт, направленный на уничтожение уникального исторического объекта».

Чиновница также отметила, что к реализации реставрационных работ привлечены организации, которые не имеют специальных разрешений на проведение таких работ.

«Мы выражаем решительный протест против таких действий, которые совершает оккупационная власть, и требуем срочно отказаться от реализации этого проекта и прекратить любые работы на территории, где размещены памятники культурного наследия, в Автономной Республике Крым», - заявила она.

Заместитель министра также сообщила, что ведомство обратилось в Центр всемирного культурного наследия ЮНЕСКО с просьбой направить на территорию временно оккупированного Крыма комплексную мониторинговую миссию, которая бы проверила соблюдение требований международного законодательства, в том числе состояние памятников культуры, в частности тех, которые вошли в список ЮНЕСКО или номинированы в список.

По ее словам, Украина готова принять и сопровождать такую миссию.

«Но наше требование, чтобы эта миссия была комплексной, и в ее состав вошли специалисты от Украины, которые бы смогли показать и рассказать о реальном положении вещей», - сказала Мазур.