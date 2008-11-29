На Закарпатье обезвредили преступную группу

Самую серьезную за последние годы организованную преступную группу с международными связями, которая занималась переправкой нелегалов, обезвредили на днях закарпатские милиционеры совместно с коллегами с УСБУ в области.

Об этом УНИАН сообщил начальник отдела по борьбе с торговлей людьми ГУ МВД Украины в Закарпатской области подполковник милиции Владимир ПОЛЯК.

По его словам, преступники переправили лишь за этот год около 500 выходцев из стран Азии, Африки и России в Украину и дальше в страны Западной Европы.

В состав группы входило, по оперативной информации, около двух десятков лиц из разных регионов Украины. Руководил ею гражданин Афганистана, который в последние годы живет на территории Украины.

На группу вышли несколько дней назад - стражи порядка задержали в селе Вышка Великоберезнянского района Закарпатья группу нелегалов из Китая и Афганистана, а также троих украинцев-переправщиков.

Семерых китайцев и троих гражданин Афганистана доставили к украинско-словацкой границе на джипе «Мицубиси-Паджеро» и автомобиле ВАЗ-2107. Среди проводников была и 18-летняя студентка юридического факультета одного из закарпатских вузов. Как выяснилось, она, как и ее отец, непосредственно причастна к переправке нелегальных мигрантов. Все задержанные - жители Великоберезнянского и Перечинского районов.

«Мы документировали эту преступную группу на протяжении полугода. Задержание стало завершающим этапом операции. Непосредственным куратором задержания был заместитель министра внутренних дел Украины генерал-полковник Владимир ЕВДОКИМОВ, который специально прибыл на Закарпатье», - сообщил В. ПОЛЯК.

Стражи порядка также выяснили, что доставка одного нелегала с Киева на Закарпатье обходилась в 250-300 долларов, а переправка через границу обходилась в 900-1000 долларов.

Сейчас организатор и четыре активных участника группы арестованы. Еще несколько членов находятся на подписке о невыезде. Остальные, по словам В. ПОЛЯКА, в розыске.

Следственный отдел УСБУ в Закарпатской области по этому факту возбудил уголовное дело.

Справка УНИАН. По официальным данным, около 50 - 60% групп нелегальных мигрантов переправляются с Украины в Европу через Словакию, 20-30% - через Венгрию, остальные - через Румынию.