Теплоход, впервые в истории Украины названный в честь героя-пограничника, отправился в плавание (фоторепортаж, видео)

Он погиб два года назад, защищая украинскую границу от атаки российско-террористических войск.

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Игорь Момот три года руководил Измаильским пограничным отрядом на Одесщине. После начала российской агрессии создал подразделение "Рубеж" и отправился в зону АТО. Герой АТО в свое время принял участие в проекте "Наш Шевченко".

После прохождения всех необходимых процедур с именем легендарного героя судно спустили на воду.

Стоит заметить, что, как правило, имена воинов-героев носят военные корабли.