По факту пропажи бриллианта в Борисполе милиция возбудила дело
Шахматисты обратились через 2 дня
Милиция возбудила уголовное дело по факту пропажи в аэропорту Борисполь драгоценной отделки кубка, который завоевала в Германии сборная украинских шахматистов.
Как сообщили УНИАН в ЦОС УМВД Украины в Киевской области, украинские шахматисты прибыли из Германии в Бориспольский аэропорт два дня назад и во время распаковки багажа, по их словам, обнаружили отсутствие драгоценных камней и фрагментов из желтого металла, которыми был украшен кубок.
В то же время, в ЦОС отметили, что уголовное дело по факту (ст. 185 – кража) было возбуждено милицией после того, как появилась в СМИ соответствующая информация со ссылкой на рассказы шахматистов.
В областной милиции также были удивлены, почему только спустя двое суток потерпевшие обратились в милицию.
В настоящее время продолжаются следственные действия.