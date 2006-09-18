Правительство ограничит выплаты пособия при рождении ребенка

Правительство намерено ограничить условия выплаты одноразовой помощи при рождении ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра финансов Украины Сергей РЫБАК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он объяснил, что планируется установить условие, согласно которому, если среднемесячный совокупный доход семьи (мужа и жены) за последних полгода до рождения ребенка составлял свыше 5 тыс. грн., то одноразовая помощь выплачиваться не будет.

С.РЫБАК также сообщил, если в семье три нетрудоспособных человека, то эта граница увеличивается до 6 тыс. грн., если четыре нетрудоспособных и больше – 7 тыс. грн.

При этом он отметил, что сумма самой помощи меняться не будет.

Такие действия правительства С.РЫБАК назвал направленностью государственного бюджета на 2007 год на помощь именно социально незащищенным слоям населения.

Справка УНИАН. В Украине с апреля прошлого года помощь при рождении ребенка составляет 8,5 тыс. грн. Единоразово выплачивается 3 тыс. 384 грн., а остальная сумма выплачивается равными частями на протяжении последующих 12 месяцев.

В статье 60 проекта Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2007 год" правительство, в частности, предлагает установить, что в 2007 году “помощь при рождении ребенка и по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста в соответствии с Законами Украины „О государственной помощи семьям с детьми" и „Об общеобязательном государственном социальном страховании в связи со временной потерей трудоспособности и расходами, предопределенными рождением и захоронением” осуществляются за счет средств соответствующей субвенции из государственного бюджета местным бюджетам в таких размерах:

помощь при рождении ребенка - в размере 8500 гривен при условии, если совокупный доход семьи, в составе которой на иждивении находятся до двух нетрудоспособных лиц, не превышает 5000 гривен, до трех нетрудоспособных – 6000 гривен, четырех и больше нетрудоспособных лиц – 7000 гривен. Выплата помощи осуществляется одноразово при рождении ребенка в сумме 3400 гривен, остальных – на протяжении последующих 12 месяцев равными частями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;

помощь по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста - в размере, который равняется разнице между 50 процентами прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев, но не меньше 90 гривен для незастрахованных лиц и не меньше 23 процентов прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц, для застрахованных лиц, в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины”.

Как отмечается в проекте бюджета, “в случае, если среднемесячный совокупный доход семьи с учетом материального состояния и денежного эквивалента полученных льгот, компенсаций и гарантий за предыдущие шесть месяцев составляет свыше 5000 гривен на семью, такая семья не имеет права на получение любого вида государственной помощи (кроме помощи при рождении ребенка)”.