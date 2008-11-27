Регистрация на пробное тестирование заканчивается через 3 дня

Украинский центр оценивания качества образования напоминает о том, что до 1 декабря в Украине продолжается регистрация желающих принять участие в пробном тестировании, и настойчиво советует не откладывать регистрацию на последний день.

Регистрация участников в пробном тестировании завершится 30 ноября 2008 года в 24:00. Дополнительная регистрация желающих принять участие в пробном тестировании проводиться не будет, подчеркивается на сайте центра.

По состоянию на 27 ноября для участия в пробном тестировании зарегистрировалось 150 тысяч 308 граждан. Почти половина из них (47%) уже оплатили услуги по пробному тестированию в размере 70 гривен.

1 декабря в 9 часов утра начнется регистрация желающих принять участие во внешнем оценивании учебных достижений, которое будет проводиться в мае-июне 2009 года.

В центре напоминают, что подача результатов внешнего оценивания является обязательным условием участия в конкурсе для вступления в высшие учебные заведения в 2009 году.

Для проведения регистрации желающих принять участие во внешнем оценивании в Украине созданы 11466 пунктов регистрации.

11283 пунктов регистрации открыты в общеобразовательных учебных заведениях. В них смогут зарегистрироваться ученики общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, которые в 2008-2009 учебном году получают общее среднее образование.

Для регистрации граждан Украины, которые получили общее среднее образование в предыдущие годы, учеников профессионально-технических учебных заведений, студентов высших учебных заведений, которые желают пройти внешнее оценивание, созданы 183 единых пунктов регистрации.

С условиями и порядком проведения регистрации можно ознакомиться в разделе "Регистрация" на сайте Центра оценивания качества образования. Регистрацию проводят Украинский и региональный центры оценивания качества образования.

Украинская правда