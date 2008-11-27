У Черновецкого решили еще раз «перетрясти» киоски

Коммунальное предприятие «Киевское инвестиционное агентство» признано единственным оператором по размещению временных сооружений (малых архитектурных форм) в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на сессии Киевского городского совета.

Приглашенный на заседание сессии первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Денис БАСС во время выступления сообщил, что по предварительным подсчетам, в столице размещено более 7 тыс. МАФ. Он отметил, что разрешения на их установление были предоставлены районными госадминистрациями, что привело к их бесконтрольному размещению по городу. Д.БАСС сообщил, что только 250 предпринимателей обратились для оформления разрешительной документации на размещение временного сооружения в Главное управление архитектуры, как этого требует законодательство.

«То есть, все остальные - незаконные сооружения, которые находятся в Киеве», - подытожил Д.БАСС.

Следовательно, Киевский городской совет принял решение с целью упорядочить размещение МАФ. Депутаты утвердили соответствующее положение о малых архитектурных формах и временных сооружениях, а также дали поручение Киевской городской госадминистрации, среди которых, в частности, до 31 января 2009 года провести инвентаризацию существующих МАФ и принять меры об их демонтаже в случае незаконного установления.

Киевсовет также решил, что до 1 января 2010 года все указанные сооружения должны быть единого вида и отвечать утвержденному в установленном порядке дизайн-проекту современных типов временных сооружений. Согласно принятому решению, до 1 января следующего года КГГА должен привести в соответствие с этим решением все нормативно-правовые акты, которые регулируют вопрос размещения МАФ, а также разработать до 1 марта следующего года комплексную схему зонирования размещения временных сооружений.

Киевсовет запретил размещение в Киеве новых торговых рядов, МАФ, в том числе тех, которые размещаются на рынках столицы, не отвечающих утвержденным дизайн-проектам.