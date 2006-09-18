В авиакатастрофе под Киевом погиб гендиректор „Тойота-Центр Днепропетровск Алмаз Мотор”

В авиакатастрофе 17 сентября погиб генеральный директор фирмы „Тойота-Центр Днепропетровск Алмаз Мотор” Сергей МИРОШНИЧЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября в Киевской области, вблизи населенного пункта Крюковщина Киево-Святошинского района, упал легкомоторный спортивный самолет Л-200 «Морава». Самолет, выполнявший рейс по маршруту аэродром г. Киева "Чайка" - аэродром г. Днепропетровска "Каменка", упал между населенными пунктами Вишневое и Жуляны, в 20 м от железнодорожного пути.

На борту находились четыре человека. Вследствие падения самолета они все погибли, также был травмирован житель г. Вишневое, который пытался тушить пылающие обломки до прибытия пожарно-спасательных подразделений МЧС. Пострадавшему оказана первая медицинская помощь, он в тяжелом состоянии с ожогами третьей степени тяжести направлен в реанимационное ожоговое отделение Киевской областной клинической больницы №1.

Эксплуатантом и владельцем судна являлся погибший в катастрофе С.Мирошниченко - генеральный директор фирмы „Тойота-Центр Днепропетровск Алмаз Мотор”, в авиакатастрофе также погибла его жена.

По данным Минтранса, предварительная причина авиакатастрофы – отказ левого двигателя.

Как отмечается в сообщении, самолет был зарегистрирован в ассоциации „Аэроклуб Украины”, технический осмотр был проведен в мае т.г. Судно имело действительную летную пригодность к полетам.

Разрешение на выполнение полета было предоставлено районным центром управления воздушного движения.

Расследование причин авиакатастрофы проводит комиссия Госавиаслужбы.

По факту падения самолета правоохранительными органами проводится расследование.