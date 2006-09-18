Янукович уехал в Луганск

Сегодня в Луганске с однодневной рабочей поездкой находится премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Луганской облгосадминистрации, планируется, что в ходе поездки премьер-министр ознакомится с работой шахтоуправления «Луганское» ГП «Луганскуголь», проведет там рабочее совещание с руководством шахтоуправления и представителями профсоюзных организаций.

В.ЯНУКОВИЧ также должен посетить Восточно-украинский Национальный университет имени Владимира Даля, где ознакомится с выставкой, посвященной второй годовщине подписания университетом Болонской декларации, и встретится с профессорско-преподавательским составом и студентами вуза.

Кроме того, в администрации премьер-министр проведет совещание с административно-хозяйственным активом области. ВЯНУКОВИЧ представит активу нового губернатора Луганской области Александра Антипова .

В этот же день В.ЯНУКОВИЧ возвратится в Киев.