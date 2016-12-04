В МВД не знают, будет ли Аваков прерывать командировку в Канаду из-за трагедии в Княжичах

В частности, советник Авакова Зорян Шкиряк в эфире "112 Украина" посоветовал дождаться понедельника.

"Безусловно, ему известно (о трагедии). Что касается его решения (о прерывании командировки), у меня не было возможности с ним пообщаться, поэтому я думаю, давайте дождемся завтрашнего дня и там уже будем понимать", - сказал Шкиряк.

Читайте такжеТрагедия в Княжичах: в сети появилось первое фото расстрелянной машины Госохраны

В свою очередь, внештатный советник главы МВД и нардеп Антон Геращенко также отказался отвечать на вопрос, вернется ли министр из Канады досрочно.

"Арсен Аваков в курсе происшедшей трагедии. Он примет свое решение, я думаю вы об этом узнаете из официальных источников", - заявил Геращенко.

Министр внутренних дел Арсен Аваков находится в командировке в Оттаве (Канада), его обязанности исполняет Сергей Яровой. Личного комментария министра по поводу трагедии в Киевской области до сих пор нет.

Как сообщал УНИАН, минувшей ночью в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией убиты пятеро правоохранителей.

Группа задержания уголовного розыска и спецподразделение КОРД выжидали в заброшенном доме грабителей, когда в одном из домов сработала сигнализация. На место приехал наряд госслужбы охраны, который задержал полицейских, приняв их за грабителей.

Группа захвата решила, что сотрудников разведки захватили преступники - произошла перестрелка, в результате которой погибли двое сотрудников ГСО, двое полицейских-разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД, который входил в группу захвата.