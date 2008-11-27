Слухи о новогодних 10-12 гривнях за доллар сильно преувеличены?

С сегодняшнего дня Национальный банк Украины должен снять все предыдущие ограничения на наличном валютном рынке. Это может привести к тому, что наличный доллар будет стоить около 8 гривен, прогнозируют эксперты в Киеве.

Снимая все ограничения на рынке наличной валюты, украинский Нацбанк развязывает руки коммерческим банкам. Отныне они не должны будут удерживать комиссию за обменные операции, придерживаться разницы между покупкой и продажей валюты и придерживаться официального курса. Это вернет в кассы наличную валюту, говорит финансовый эксперт международного центра перспективных исследований Александр Жолудь.

«Эти действия Нацбанка должны облегчить ситуацию с наличностью. Но сами по себе они ее не решают. Потому что на это влияет, когда НБУ будет выходить на межбанковский рынок для продажи валюты».

Гривня будет падать и в дальнейшем, констатируют финансисты. Этому способствует паника населения, когда люди, забрав свои гривневые депозиты, массово скупают доллары и евро. В ближайшее время НБУ не будет выходить на рынок с интервенциями и не будет проводить аукционы, прогнозирует Жолудь. Однако отпустив гривню в «свободное падение», Нацбанк хочет, чтобы сработали внутренние механизмы насыщения рынка валютой. Для этого будет достаточно двух недель, соглашаются финансовые аналитики. Эксперт финансового рынка Виталий Шапран говорит, до нового года межбанковский курс гривни вернется до 6.30 за доллар. О полной девальвации гривни не идет речь. Шапран убежден, власть имеет технические возможности не допустить обесценивания гривни до уровня 10-12 грн. за доллар.

Немецкая волна