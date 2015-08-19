Сегодня в Киеве судят титушек за избиение активистов Майдана

"Трое обвиняемых: Костенко Сергей, Гебан Олег и Павицкий Сергей. Проходят по делу Майдана, а именно по использованию огнестрельного оружия против активистов Майдана в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года на углу улиц Большая Житомирская и Владимирская. Они - члены одной из групп, которым, по некоторым свидетельствам, оружие выдали работники МВД", - сообщает Эспрессо.TV.

Рассмотрение дела переносили с 29 июля в результате небрежной подготовки прокуратуры.

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По словам активиста Майдана Игоря Чернецкого, во всех восьми пострадавших огнестрельные ранения, их лечение продолжается. Это одно из первых доведенных до суда дел.

Ранее сообщал УНИАН, генеральный прокурор Украины Виктор Шокин обратился к представителям посольства США с просьбой посодействовать расследованию "дела Майдана" и преступной деятельности представителей режима экс-президента Виктора Януковича.