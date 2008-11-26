В Украине долги по зарплате перевалили за 1 миллиард

В Украине задолженность по выплате заработной платы с начала 2008 года выросла на 56%, или на 374,9 млн. грн., и на 1 ноября т.г. составила 1 млрд. 043 млн. 622 тыс. грн. (на 1 января с.г. задолженность составляла 668,7 млн. грн.). Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины.

(УНИАН: последний раз задолженность по зарплате более 1 миллиарда гривень была зафиксирована на 1 августа 2006 года – тогда она составила 1 млрд. 089,1 млн. грн.).

По данным Госкомстата, наибольшие темпы роста задолженности зафиксированы в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. На 1 ноября в Донецкой области сумма задолженности составила 289,263 млн. грн., что на 71%, или на 120,2 млн. грн. выше показателя на 1 января т.г.

В Луганской области сумма задолженности составила 114,414 млн. грн. (выше на 47%, или на 36,6 млн. грн.), в Харьковской – 91,171 млн. грн. (выше на 64%, или на 35,6 млн. грн.).

Госкомстат сообщает, что задолженность по зарплате в целом по Украине за октябрь увеличилась на 23%, или на 194,2 млн. грн., по сравнению с 1 октября 2008 года, когда общий долг составлял 849,4 млн. грн.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, на 1 января т.г. задолженность по зарплате в Украине составляла 668,7 млн. грн., на 1 апреля - 692,4 млн. грн., на 1 июля – 721,8 млн. грн., на 1 августа – 756,1 млн. грн., на 1 сентября – 695,2 млн. грн., на 1 октября - 849,365 млн. грн.