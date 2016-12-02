Порошенко назначил уполномоченного по вопросам реабилитации раненых участников АТО
Глава государства Петр Порошенко подписал указ «Об уполномоченном президента Украины по вопросам реабилитации участников антитеррористической операции, которые получили ранение, контузию, увечье или иное заболевание во время участия в антитеррористической операции».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, согласно документу, на должность уполномоченного назначен бывший санитарный инструктор медицинской роты 128-й отдельной горно-пехотной бригады оперативного командования «Запад» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Вадима Свириденко.
Отмечается, что Свириденко имеет опыт работы в медицинской сфере и пользуется авторитетом среди общественных организаций и организаций воинов АТО.
Указом также утверждено положение об уполномоченном президента Украины по вопросам реабилитации участников антитеррористической операции, которые получили ранение, контузию, увечье или иное заболевание во время участия в антитеррористической операции.
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Основными задачами уполномоченного определены, в частности, мониторинг ситуации относительно обеспечения реализации права на реабилитацию раненых участников АТО и, в случае нарушения таких прав, осуществление мер, направленных на исправление ситуации. Кроме того, уполномоченный будет принимать участие в подготовке нормативно-правовых актов, в том числе внесении предложений по пресечению нарушений в этой сфере, совершенствование системы реабилитационных мероприятий, а также налаживании взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по вопросам реабилитации раненых украинских защитников, говорится в сообщении.