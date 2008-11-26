Коммунисты требуют наказать милицию за разбитый памятник Ленину

Глава фракции Коммунистической партии Украины в Кременчугском горсовете Владимир ШАПРАН требует отставки начальника милиции города Василия ОВЧАРЕНКО, поскольку он не организовал соответствующую охрану памятника Ленину, который разбили вандалы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КПУ.

«Первое покушение на этот памятник было совершено в июле этого года, когда у него отбили голову. В сентябре на него покушались второй раз - отодрали плитку. Я обратился в милицию, через 3 месяца мне написали, что не могут найти виновных. Теперь разбили и памятник. Не была организована соответствующая охрана. Милиция получает большой «неуд», а начальнику милиции я предлагаю уйти в отставку», – сказал В.ШАПРАН.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября в Кременчуге неизвестные разбили памятник Владимиру Ленину по Полтавскому проспекту. «Монумент высотой 3,5 м, выполненный из монолитного бетона и окрашенный под цвет бронзы не просто содержал механические повреждения: фигура вождя пролетариата была жестоко разбита. Поврежденные части находились неподалеку от памятника», – сказали в Центре по связям с общественностью облуправления милиции.

В центре также отметили, что данное сооружение не представляет культурной ценности, однако является историческим наследием.

По данному факту проводится проверка.