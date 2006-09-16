МВД дало Мельниченко еще двух охранников

Министерство внутренних дел Украины по просьбе ряда народных депутатов предоставило бывшему охраннику Леонид КУЧМЫ Николаю МЕЛЬНИЧЕНКО дополнительную охрану.

Как сообщили УНИАН в МВД, это связано с тем, что вроде бы группа народных депутатов получила информацию о возможной угрозе здоровью и жизни Н.МЕЛЬНИЧЕНКО во время его пребывания на территории Украины.

Собеседник агентства также отметил, что дополнительную охрану будут осуществлять два сотрудника госслужбы охраны МВД Украины. Кроме того, во время передвижения Н.МЕЛЬНИЧЕНКО будет сопровождать автомобиль охраны.

Следует отметить, что по прибытию на днях Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в Украину для гарантирования безопасности ему уже была предоставлена охрана. По некоторым данным, это – сотрудники спецподразделения СБУ “Альфа”.