Суд не разрешил милиции провести обыск у Флетчера

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сообщил, что вчера Голосеевский суд отказал милиции в проведении обыска у гражданина США Роберта ФЛЕТЧЕРА, который подозревается в финансовых операциях с деньгами украинских граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

В то же время министр не исключает, что это может быть определенным признаком желания отдельных лиц вмешиваться и влиять на расследование дела.

Как сообщал УНИАН, Р.ФЛЕТЧЕР был задержан по подозрению в завладении средствами украинских граждан.

Начальник Главного управления МВД Украины в г. Киеве Виталий ЯРЕМА сообщил, что по информации милиции, “сумма денег, собранная с граждан Р.ФЛЕТЧЕРОМ, превышает 10 млн. дол.».

В отношении Р.ФЛЕТЧЕРА (1963 г.р.) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.190 ч.4 Уголовного кодекса Украины.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что осенью 2006 года Р.ФЛЕТЧЕР создал общество с ограниченной ответственностью «Глобальная система тренингов», в котором он выступил соучредителем. Деятельность общества сводилась к проведению тренингов, которые обычно проводились в ночное время, во время которых Р.ФЛЕТЧЕР, выдававший себя за успешного миллионера, рассказывал о различных инвестиционных проектах, за счет которых можно обогатиться, и разъяснял, что чем больше средств будет инвестировано - тем большая прибыль будет получена. Во время проведения тренингов со слушателями заключались договоры займа и совместной деятельности под обещание выплаты от 20 до 300% годовых и получались средства наличностью под расписки, а в некоторых случаях - по прибыльным кассовым ордерам.