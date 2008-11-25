Ющенко беспокоит высокий спрос на валюту

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен сохранением высокого спроса на валюту на межбанковском рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на встрече с министром финансов Виктором ПИНЗЕНИКОМ. На встрече также присутствовал первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

По словам Президента, вчера спрос на доллар на межбанке превышал 1 млрд. долларов. При этом предложение составляло 0,5 млрд. долларов.

В то же время В.ЮЩЕНКО назвал позитивным то, что объем средств в долларах, поступающих на счета субъектов хозяйственной деятельности и списывающихся с этих счетов, практически одинаков.

В свою очередь, А.ШЛАПАК сообщил, что уже ведется работа по определению причин высокого спроса на валюту, и уже до конца недели, возможно, можно будет выйти на принятие каких-либо решений в данном вопросе. В частности, А.ШЛАПАК, отметил необходимость проверки целесообразности операций банков по покупке валюты для собственных нужд.

Как сообщалось, сегодня, 25 ноября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок - 6,42500/6,6750 грн., цены на российскую валюту поднялись до 0,2310/0,2395 грн., котировки по евро-гривне ушли вверх - 8,2735/8,6050 грн.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,2884/1,2886 долл. США (понедельник - 1,2579/1,2581 долл. США).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.

На сегодня Нацбанк установил официальный курс гривни на уровне 6,29 грн. за доллар, снизив его на 1,9% по сравнению с курсом на 24 ноября (6,17 грн./долл.).

С 28 ноября вступает в силу постановление НБУ о привязке официального курса гривни по отношению к доллару к курсу на межбанковском рынке.