Донецк становится центром украинской моды
28-29 ноября 2008 года впервые в донецком центре «Декор Донбасс» (г.Донецк, ул. Генерала Антонова, 4) состоятся FASHION DAYS DEKOR DONBASS, в котором
примут участие украинские дизайнеры, постоянные участники Ukrainian Fashion Week: Виктория Гресь, Ольга Громова, Оленка Даць, Алексей Залевский, Елена Иванова, Ирина Каравай, «Песец» Yellow&blue. В рамках FASHION DAYS DEKOR DONBASS состоятся hair show Руслана Захарченко, концерты Esthetic Education , Кузьмы «Скрябина».
Также состоится открытие первого в Донецке мультибрендового бутика ведущих украинских Домов моды, в котором будут представлены коллекции из первых линий
pret-a-porte.
Режиссер-постановщик DONBASS FASHION DAYS – Алексей Залевский.
Внимание! 29 ноября в 12.00 ТЦ «Декор Донбасс» (г.Донецк, ул. Генерала Антонова, 4) состоятся пресс-конференция, посвященная FASHION DAYS DEKOR DONBASS. Аккредитация представителей СМИ обязательна.
Дополнительная информация и аккредитация:
Тел.: +38067 230-21-04
e-mail: A.Karlyuk@mcg.com.ua, jaalla7@gmail.com
Контактное лицо: Алла Карлюк