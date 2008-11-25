Донецк становится центром украинской моды

28-29 ноября 2008 года впервые в донецком центре «Декор Донбасс» (г.Донецк, ул. Генерала Антонова, 4) состоятся FASHION DAYS DEKOR DONBASS, в котором

примут участие украинские дизайнеры, постоянные участники Ukrainian Fashion Week: Виктория Гресь, Ольга Громова, Оленка Даць, Алексей Залевский, Елена Иванова, Ирина Каравай, «Песец» Yellow&blue. В рамках FASHION DAYS DEKOR DONBASS состоятся hair show Руслана Захарченко, концерты Esthetic Education , Кузьмы «Скрябина».

Также состоится открытие первого в Донецке мультибрендового бутика ведущих украинских Домов моды, в котором будут представлены коллекции из первых линий

pret-a-porte.

Режиссер-постановщик DONBASS FASHION DAYS – Алексей Залевский.

Внимание! 29 ноября в 12.00 ТЦ «Декор Донбасс» (г.Донецк, ул. Генерала Антонова, 4) состоятся пресс-конференция, посвященная FASHION DAYS DEKOR DONBASS. Аккредитация представителей СМИ обязательна.

Дополнительная информация и аккредитация:

Тел.: +38067 230-21-04

e-mail: A.Karlyuk@mcg.com.ua, jaalla7@gmail.com

Контактное лицо: Алла Карлюк