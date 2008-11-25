В Верховной Раде придумали, как побороть двойное гражданство

Парламентский комитет по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений 24 ноября рекомендовал Верховной Раде Украины поддержать законопроект о внесении изменений в закон "О гражданстве Украины". Об этом во вторник, 25 ноября, пишет "КоммерсантЪ Украина".

Инициаторами изменений в закон о гражданстве являются народные депутаты фракции Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ и Николай РУДЧЕНКО. Они предлагают ввести еще одно основание для отмены решения об оформлении гражданства Украины и расширить понятие "добровольное приобретение гражданства".

"В нашей стране проживает много людей, имеющих двойное гражданство, в том числе те, кто облечен властью. Это нарушает конституционный принцип. Цель законопроекта – поставить людей перед выбором, гражданином какой страны им быть", – сообщил О.ЗАРУБИНСКИЙ.

В нынешней редакции закона основанием для отмены решения об оформлении украинского гражданства считается только "официальное обращение украинского гражданина с заявлением или ходатайством для получения гражданства другой страны".

Авторы документа предлагают дополнить закон нормой, согласно которой "гражданства лишается человек, получивший документы, подтверждающие гражданство другой страны, и воспользовавшийся ими". "Это не значит, что человека в срочном порядке будут лишать гражданства, он сам должен решить, гражданином какой страны ему быть. Если он этого не сделает, это будет основанием для лишения его украинского гражданства", – объяснил О.ЗАРУБИНСКИЙ.

Согласно действующему закону, иностранцы, получившие украинское гражданство, имеют два года на то, чтобы избавиться от паспорта другого государства. Наказание за невыполнение этой нормы не предусмотрено. Авторы законопроекта уверены, что это не должно оставаться безнаказанным, и предлагают в таком случае лишать гражданства Украины.

Глава подкомитета по вопросам коренных народов, этнических групп, депортированных народов и национальных меньшинств Мустафа ДЖЕМИЛЕВ ("Наша Украина – Народная самооборона") назвал законопроект "справедливым и законным".

"Двойное гражданство неприемлемо для Украины. На ее территории проживает много россиян. Учитывая практику России по использованию граждан, имеющих паспорта Российской Федерации, в своих целях, законопроект предусматривает, что люди должны определиться, гражданами какой страны им быть", – подчеркнул М.ДЖЕМИЛЕВ.

Как отмечает издание, последним примером защиты интересов владельцев российских паспортов являются августовские события в Грузии. 8 августа, когда туда вошли российские войска, президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ на заседании Совета безопасности РФ заявил: "Как президент России, я обязан защищать жизнь и достоинство российских граждан, где бы они ни находились".

По информации газеты, предложения депутатов фракции Блока Литвина поддержали шесть из девяти членов комитета. Против выступили представители Партии регионов и Компартии.

"Во всем мире двойное гражданство ни к чему плохому не приводило, – сказал изданию глава подкомитета по вопросам прав человека Эдуард ПАВЛЕНКО (ПР). – Речь идет о правах человека, а сам факт лишения гражданства является их нарушением".