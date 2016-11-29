Какое из последних высказываний заслуживает попасть в "золотой фонд цитат" Януковича? – опрос УНИАН

Так, сначала на 25 ноября 2016 года был назначен видеодопрос Януковича в деле о расстреле активистов Евромайдана в феврале 2014 года. В этот день допрос не удалось провести из-за того, что обвиняемых по делу экс-"беркутовцев" не смогли доставить в суд. Впрочем, в тот день Янукович все же нашел, как донести свое мнение до общественности и дал пресс-конференцию.

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А уже 28 ноября состоялся непосредственно сам допрос Януковича, который длился почти 6 часов.

За эти два дня Янукович в характерной ему манере успел отметиться несколькими яркими цитатами.

В связи с этим УНИАН решил спросить у своих читателей, какое из этих высказываний заслуживает попасть в "золотой фонд цитат" Януковича.