Доллар на межбанке закончил день на уровне 6,4500/6,5500 грн

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 6,2000/6,3500 грн., к 12:00 цены выросли 6,5500/6,7000грн., к закрытию ценовые уровни снизились 6,4500/6,5500 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся на уровне 0,2220/0,2285 грн., а к 12:00 цены поднялись 0,2270/0,2350 грн. К закрытию торгов цены остались на том же уровне. В России курс доллар-рубль повысился и составил 27,6116 (+0,0941) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2579/1,2581 долл. США, а к 16:00 выросли 1,2751/1,2753 долл. США. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 7,7945/7,9935 грн., к 12:00 цены ушли вверх 8,2665/8,4660 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 8,2200/8,3575 грн.