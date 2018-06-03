Есть у Москвы и Киева такая предновогодняя традиция...

Ничего оригинального в раздавшихся в конце минувшей недели угрозах президента России и представителей Газпрома в адрес Киева не прозвучало. Всё почти как обычно – приближается дата подписания нового соглашения о поставках российского газа в Украину, и Москва начинает кампанию запугивания Украины.

Москва пугает по привычке?

Цели таких действий Кремля предельно понятны. Во-первых, надо ошеломить Киев озвучиванием крайне высокой будущей цены на газ (сейчас называют цифру 400 долларов), чтобы потом и на самом деле добиться как можно более выгодных ценовых параметров – традиционный прием торга. Во-вторых, угрозы перекрыть с Нового года кран и прочие страхи должны также поспособствовать более скорому расчету Украиной за имеемые на данный момент газовые долги. Ну а в-третьих, Москве, естественно, хотелось бы добиться от украинской стороны не только экономических, но и каких-то политических преференций.

Однако кремлевское руководство, думается, не совсем адекватно оценивает нынешнюю ситуацию, не замечая больших в ней отличий от того, что наблюдалось на поприще российско-украинских газовых отношений ранее.

Первое, что не учитывает Москва – это факт того, что в последний раз ей, мягко выражаясь, не очень-то удалась подобная игра с Украиной. Напомним, в первом квартале этого года Газпром тоже угрожали даже демонстративно уменьшал подачу газа на сколько-то процентов, нарекая Киеву за неплатежи. Однако в Украине этого – в отличие от схожей ситуации в январе 2006 года - практически не заметили, шумиха затихла, и подача газа из России восстановилась. Понятно, что украинская сторона прекрасно помнит данную историю, взяв, надо полагать, себе на заметку тогдашнее весьма неуверенное поведение Кремля.

Ну а второе, очень приятное для украинского правительства, отличие заключается в радикальном переломе ценовых тенденций на мировых рынках нефти и природного газа. Если в прошлые годы нефть и газ практически стабильно дорожали, а цены на газ для Украины были намного ниже европейских, то сейчас ситуация складывается совершенно иная.

Украина воспользуется немецким опытом

На днях появилась весьма благостная для Украины информация о том, что уже сегодня в точке вхождения в немецкую газотранспортную систему продаются фьючерсные контракты на январь-март 2009 года по 265 долл. за тысячу кубометров российского газа («Зеркало недели»). Эта новость наверняка станет мощнейшим козырем «Нафтогаза» и руководства Кабмина в переговорах с Москвой. Несложно сделать приблизительные расчеты и на их основе некоторые выводы.

Во-первых, известно, что коэффициент пересчета цены на газ от цены нефти, применяемый в Европе – примерно 4 (с небольшим «хвостиком»). Значит, немцы при оформлении фьючерсов на январь-март будущего года отталкивались от цены нефти в 60-65 долларов за баррель. А до такого уровня нефть подешевела в октябре текущего года.

Таким образом, временной лаг для пересчета цены нефти в цену на газ никак не девять месяцев, о которых заявляет Россия, заинтересованная ныне в удлинении лага в связи с процессом удешевления нефти (точно так же, как ранее, когда нефть дорожала, Газпрому выгодно было сокращать этот временной интервал). Получается, что для немцев лаг составил всего два-три месяца.

Возможно, в условиях плавной ценовой динамики лаг в 6 или даже 9 месяцев и приемлем, но такое никак не подойдет в нынешней ситуации, когда нефть подешевела всего за три месяца более чем в три раза, и цена «нефтяной корзины» ОПЕК составляет сегодня 42,5 долларов. И если такое правило где-то и зафиксировано, то его необходимо срочно менять.

Во-вторых, если принять упомянутую цену российского газа на немецко-польской границе для расчета его стоимости для Украины, то после вычитания стоимости прокачки газа до Германии территорией Польши и Украины получаются очень далекие цены от заявленных сейчас Газпромом.

Длина украинской газовой трубы – примерно 1,2 тыс. км. Ставка за транзит (теперешняя) – 1,7 долл. за тыс. куб. м. на 100 км. Получается – 20 долларов за всю длину. Польский газопровод от Украины до Германии несколько короче – до 1 тыс. км., но цена транзита российского газа там гораздо выше, а с 2009 года Варшава, возможно, увеличит ставку еще больше. Возьмем для расчета, не рискуя сильно ошибиться, 25 долларов за всю длину транзита через Польшу.

Значит, на российско-украинской границе европейская цена за российский газ в январе будущего года должна составлять 220 долларов (на 45 долларов меньше, чем для немцев). Если еще осуществлять постепенный и пропорциональный переход к европейской цене в течение 3 лет (согласно меморандуму Путина-Тимошенко), то газ для Украины должен стоить с 1 января 2009 года 190-195 долларов.

Однако на сегодня мировая цена на нефть опустилась даже ниже 50 долларов за баррель. Тогда для Германии во втором квартале будущего года газ обойдется в 200 долларов (или даже менее), а на российско-украинской границе он будет стоить 155 долларов.

Газ в конце 2009 года будет дешевле, чем сейчас

Конечно, в условиях падения цен на нефть Украине лучше перейти на газовые контракты с Россией с ежеквартальным изменением цены – как для европейских государств. Но так будет не очень удобно для непривыкшей к этому украинской экономики – трудно рассчитывать показатели на будущее. Хотя украинским потребителям газа все равно придется, возможно, ежемесячно корректировать цену на газ в связи с девальвацией гривни. Впрочем, украинской стороне может быть стоит выбрать средний вариант и пойти на пересчет цен на российский газ в каждом полугодии. В таком случае для получения цены в первом полугодии 2009 года берем среднеарифметическое между ценами на I и II кварталы – выходит 188 долларов ((220 + 155)/2 = 188), что ненамного выше сегодняшней цены (179,5 долларов). Это без всяких скидок для Украины – европейская цена, как и для Германии.

Ну а во второй половине 2009 года российский газ для Киева вполне может оказаться даже существенно дешевле, чем сейчас. Если нефть снизится в начале будущего года до 30 долларов за баррель, как пророчат некоторые зарубежные эксперты, то газ для Украины должен будет подешеветь до 70 долларов за 1 тыс. куб. м.

Поэтому не стоит сильно удивляться, если украинское правительство в самое ближайшее время объявит вообще об отказе от поэтапного перехода к европейским ценам на российский газ. И огласит решение о намерении Украины покупать газ по европейским ценам уже с 1 января 2009 года. Это будет очень эффектное заявление, означающее, что Киев больше не будет просить Москву о каких-то уступках в цене на газ…

К тому же, коль скоро цена на российский газ для Украины станет европейской, то и ставка транзита российского газа территорией Украины должна подняться до европейского уровня – по настоянию украинского правительства. Вместо теперешних 1,7 доллара за прокачку 1 тыс. куб. м. на 100 км. ее можно поднять, скажем, до 3-4 долларов, что будет весьма «скромной» ценой по сравнению с транзитными ставками, например, в Австрии, Франции, Бельгии, Венгрии или Дании (5-13 долларов в 2007 году). В несколько раз Киев может повысить плату для Газпрома и за хранение газа в подземных хранилищах.

В России свои проблемы, в Украине – свои

Здесь хочется сказать несколько слов сочувствия Газпрому, другим нефтегазовым предприятиям России и вообще правительству этой страны в связи с резко надвинувшимися на них проблемами – в том числе из-за стремительного падения цен на нефть и, как следствие, на газ.

Высокие цены на энергоресурсы в последние годы вызвали и соответствующую реакцию потребителей. Так, Еврокомиссия выпустила недавно новый прогноз потребления энергоносителейв ЕС до 2020 года, по которому импорт газа в регион может быть снижен по сравнению с базовым сценарием на 25%, а нефти — на 13%.

Уже в этом году Европа купила примерно на 10% российского газа меньше, чем в прошлом. В связи сокращением металлургического и химического производства значительно сократит импорт газа и Украина. При этом подземные газовые хранилища в России, Украине и Европе сейчас заполнены под завязку. Кроме того, акции газового монополиста и других российских энергетических компаний многократно подешевели за очень короткий период.

Весь этот негатив привел к тому, что Газпром сокращает газодобычуи, как и многие другие российские компании, сейчас значительно сворачивает свои инвестиционные программы. При этом многие нефтегазовые компании даже уже обратились за помощью к правительству – ведь они назанимали на многие десятки миллиардов долларов долгов, которые нужно отдавать в условиях не только сильного падения цен на нефть (а затем и на газ), но и быстрой девальвации рубля. То есть, перспективы крайне печальные.

В Украине же картина с ценами на газ в 2009 году вырисовывается, как видим, напротив очень неплохая. Удешевление нефти и нефтепродуктов также не может не радовать. Впрочем, два обстоятельства все же огорчают. Украинскому правительству таки придется в кратчайшие сроки напрячься и расплатиться с Газпромом по имеемым долгам – а сделать это в нынешних условиях будет непросто. Ну а кроме того, сохранение цены на импортный газ на нынешнем уровне или даже ее будущее снижение произойдет только в долларовом измерении. В связи же с продолжающейся быстрыми темпами девальвацией отечественной валюты стоимость природного газа, по крайней мере, в первой половине 2009 года лишь вырастет, причем, возможно, довольно существенно.

Юрий Глухов