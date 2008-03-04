В семь вечера Россия сократит поставки газа еще на 25%

В связи с неплатежами украинской стороны за российский газ "Газпром" сокращает поставки газа на Украину с 20.00 мск 4 марта еще на 25%.

Таким образом, Украина будет получать на 50% газа меньше, чем было запланировано. Об этом сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей КУРИЯНОВ, сообщает ИТАР-ТАСС.

С.КУПРИЯНОВ отметил, что двух независимых наблюдателей, нанятых "Газпромом" для мониторинга транзита газа через Украину, 3 марта не пустили для наблюдения на две станции.

"Прошли сутки, когда "Газпром" сократил поставки на четверть, украинская сторона переговоры не возобновила, глава "Нафтагаза" в Москву не приехал", - сказал С.КУПРИЯНОВ. Он призвал украинскую сторону к скорейшему урегулированию проблемы за столом переговоров.

По информации “Газпрома”, по данным на 10.00 мск 4 марта поставки газа в Украину составляют 104 млн. куб. м газа в сутки, что составляет 75% от плановых суточных объемов.

Как сообщал УНИАН, утром 3 марта «Газпром» сократил поставки газа в Украину на 25% из-за нерешенных проблем с задолженностью «Нафтогаза Украины» за газ, потребленный в ноябре-декабре 2007 года и отсутствием условий поставок в 2008 году.

Позже начальник Управления связей с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ сообщил, что «Газпром» сократил поставки газа в Украину еще на 10% - до 46 млн. кубометров.

«Газпром» предоставил «Нафтогазу Украины» соглашение о развитии украинско-российских отношений в газовой сфере в новой редакции.

Ранее премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляла о неприемлемости предложений «Газпрома», изложенных в аналогичном соглашении старой редакции, поскольку они, по ее мнению, только ухудшают ситуацию на внутреннем рынке и могут привести к полному банкротству «Нафтогаза Украины».