Семенюк готовит законопрект о реприватизации

Фонд государственного имущества Украины намерен рассмотреть вопрос о реприватизации предприятий, сменивших собственника в период ваучерной приватизации.

Об этом газете “Комментарии” сообщила глава ФГИУ Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО. По ее словам, 47% предприятий, приобретенных в ходе ваучерной приватизации, не работают. Ваучерная приватизация, которая проводилась без инвестобязательств, привела к полной потере производства, бюджетных поступлений и потере рабочих мест. В готовящемся законопроекте четко выписан механизм возврата и повторной продажи такой собственности. Как сообщает еженедельник, документ определяет реприватизацию как возврат объекта государству с компенсацией потерь бывшим собственникам и повторную его продажу.

По мнению главы ФГИУ, такие предприятия эффективнее продавать дешево, но с солидными инвестобязательствами, которые бы позволили восстановить производство. Указанный законопроект ФГИ уже направил депутатским фракциям, в Кабинет Министров и Секретариат Президента и надеется вернуться к этому вопросу после восстановления полноценной работы Верховной Рады Украины.

На сегодняшний день Фонд с помощью судебных процедур вернул в госсобственность 253 объекта, хозяева которых не выполняли инвестобязательств, пишут “Комментарии”.