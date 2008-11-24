Доллар на межбанке подешевел
11:37, 24 ноября 2008Общество
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Евро- 7,7945/7,9935 грн
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 6,2000/6,3500 грн., цены на российскую валюту упали – 0,2220/0,2285 грн., котировки по евро-гривне ушли вниз – 7,7945/7,9935 грн.
Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли - 1,2579/1,2581 (пятница – 1,2520/1,2522) долл. США.
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