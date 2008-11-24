Депутат БЮТ о ценах на российский газ: лучше пережить шок

Украина и Россия снова спорят за газ. Концерн «Газпром» требует возвращения долга на сумму 2,4 миллиардов долларов. В Украине говорят, что «Газпрому» ничего не должны, а должны компании-посреднику значительно меньшую сумму.

Кто кому в настоящее время за газ должен должны выяснить между собой хозяйничающие субъекты – российский «Газпром», украинский «Нафтогаз» и посредник «Росукренерго», говорит депутат от БЮТ Сергей Шевчук. Он убежден, что такая непонятная ситуация с расчетами за голубое топливо между украинской и российской стороной в последний раз, потому что в следующем году страны будут работать без посредника. В свою очередь, чтобы уже этой зимой украинцы не остались без газа, представитель БЮТ советует украинским потребителям осознать необходимость платить за российское топливо европейскую цену.

«Помня опыт наших коллег из Прибалтики, лучше месяц пережить шок после европейской цены на газ и потом жить спокойно, чем постоянно вступать нашему восточному соседу. Но для этого нам следует скорректировать наши планы по энергосбережению».

В условиях экономического кризиса перейти на европейские расчеты за газ для Украины невозможно, считает депутат от оппозиционной Партии регионов Василий Хара. Сначала нужно отдать долг в 2,4 млрд. долларов. Это тоже проблематично, говорит депутат. «У нас не слишком хорошая ситуация с доходной частью бюджета. Хотя (премьер) Юлия Владимировна (Тимошенко) говорит, что мы перевыполняем и у нас куча денег на социальные программы. Но мы все время закрываем горячие дыры. И только после того, как Россия начинает нас стыдить на весь мир, мы ищем деньги за газ», - критикует Хара.

Немецкая волна