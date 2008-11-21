У Ющенко призывают к «соразмерным сравнениям» стоимости нового мемориала

Стоимость строительства первой очереди комплекса памяти жертв Голодоморов составляет около 133 млн. гривен.

Об этом журналистам на брифинге сообщил вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК.

Он рассказал, что работы на мемориальном комплексе организовывала Киевская городская государственная администрация, она была заказчиком этого проекта и практически все работы выполняли украинские подрядчики.

По словам вице-премьер-министра, стоимость работ первой очереди комплекса составляет немногим больше 133 млн. гривен. И.ВАСЮНИК сказал, что “поскольку имеют место спекуляции, особенно из определенных политических кругов, которые не могут найти смелости признать, что это был акт геноцида против украинского народа” по поводу стоимости этого объекта, то стоит отметить то, насколько огромный объем работ был проведен во время его построения. “Я хочу призвать к соразмерным сравнениям по поводу стоимости этого комплекса”, – сказал И.ВАСЮНИК. Он сообщил, что комплекс построен за средства государственного бюджета. “Думаю, что это украинское правительство должно гордиться тем, что оно за 17 лет независимости отдало те долги, которые Украина должна была отдать нашим соотечественникам”, – сказал вице-премьер-министр.

Рассказывая о второй очереди комплекса, он отметил, что в ближайшие дни будет объявлен международный конкурс на проведение проектных работ по строительству музея жертв Голодоморов, и уже после этого можно будет говорить о сметной стоимости этих работ и об источниках их финансирования. “Мы предусматриваем, что вторая очередь будет финансироваться как из средств госбюджета, так и из средств меценатов, пожертвований украинцев в Украине и украинцев из-за границы”, – сказал И.ВАСЮНИК. Он добавил, что говорить о сроках начала и завершения строительства второй очереди музея слишком рано, по словам вице-премьер-министра, в ближайшие 6-8 месяцев завершатся проектные работы, и тогда можно будет говорить о сроках строительства.