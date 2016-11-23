На следующем заседании контактной группы планируется заслушать Медведчука об освобождении заложников - Олифер

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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«Трехсторонняя контактная группа приняла решение о том, чтобы на следующей встрече в Минске заслушать Виктора Медведчука и представителей ОРДЛО об освобождении незаконно удерживаемых лиц», - написала Олифер.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что в заложниках у боевиков на Донбассе остаются 109 украинцев, среди которых как военные, так и гражданские.