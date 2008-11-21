В центре Донецка совершено вооруженное ограбление банка

В центре Донецка ограблено отделение банка Home Credit Bank.

Как сообщила УНИАН начальник пресс-службы городского управления милиции Марина ГОЛДЫНСКАЯ, ограбление было совершено около 17.00 20 ноября.

По ее словам, грабители в масках ворвались в отделение банка и произвели несколько неприцельных выстрелов из пистолета. Несколько посетителей и работников банка упали на пол и не оказали сопротивления. Один из налетчиков перепрыгнул через стойку и забрал из кассы деньги.

В милиции также отметили, что банк не имел охраны, а касса не была закрыта ограждением. Похитив деньги, налетчики скрылись. Их поиск ведется. Сумма похищенного ориентировочно составляет 300 тыс. грн.

В результате налета никто из посетителей и сотрудников банка ранений не получил.