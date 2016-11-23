В Киеве праздник встречи Нового года организуют на Софийской и Михайловской площадях.

Об этом говорится в распоряжении Киевского городского головы Виталия Кличко №1156, обнародованном на официальном сайте столичной власти.

Этим документом городские власти поддержали предложение объединения граждан «Инициативы столичные» об организации празднования встречи Нового года и проведении культурно-художественного проекта «Главная елка страны. Новогодне-рождественские празднования в Киеве» на Софийской, Михайловской площадях и Владимирском проезде с 17 декабря 2016 года до 15 января 2017 г.

Согласно распоряжению, монтаж временных объектов, конструкций и оборудования, необходимого для организации и проведения мероприятий, на Софийской и Михайловской площадях начался 21 ноября, а монтаж соответствующих сооружений на Владимирском проезде будет осуществляться с 5 декабря. Демонтаж временных конструкций будет проводиться с 16 января до 5 февраля.

В документе также говорится о том, что Департамент транспортной инфраструктуры КГГА должен внести изменения в маршруты троллейбусов и автобусов, путь следования которых проходит через место проведения мероприятий: 19 декабря с 16.00 до 20.00; 31 декабря 2016 г. с 20.00 до 2.00 1 января 2017 г.; 1 января с 14.00 до 20.00 и 7 января с 11.00 до 14.00.

Читайте также"Зима на ВДНГ" – центр рождественских развлечений Киева

Решено также, что в ночь с 31 декабря на 1 января фуникулер будет работать круглосуточно.

Власти столицы инициируют перед Главным управлением Нацполиции и Управлением патрульной полиции принятие решения о частичном ограничении движения транспортных средств (кроме городского наземного пассажирского транспорта общего пользования) на Софийской, Михайловской площадях с 5 декабря до 23 января, а также решения о запрете движения всех видов транспорта 19 декабря с 16.00 до 20.00; 31 декабря 2016 г. с 20.00 до 2.00 1 января 2017 г.; 1 января с 14.00 до 20.00 и 7 января с 11.00 до 14.00.

По информации организаторов новогодних мероприятий возле Софийского и Михайловского соборов (проект FolkUkraine), на Софийской площади уже устанавливают деревянные избушки «рождественского поселка».

Сообщается, что 15 декабря запланировано открытие Города развлечений на Михайловской площади новогодне-рождественской ярмарки на Владимирском проезде; 19 декабря - открытие главной елки; 31 декабря - совместная встреча Нового года; 7 января - рождественское шествие дидухов и большая коляда.