В СБУ не подтвердили информацию о возможном обмене Сущенко на российского шпиона
11:16, 22 ноября 2016Политика
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СБУ на данный момент ничего не известно о переговорах по обмену задержанного и арестованного в РФ по подозрению в шпионаже украинского журналиста Романа Сущенко на Виктора Павленко, обвиненного в работе на российское ГРУ и задержанного в Ривне.
Представитель СБУ ничего не знает о начале каких-то переговорных процесов / facebook.com/rostyslav.demchuk
Об этом сообщил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук в эфире "112 Украина".
"Пока мне неизвестно, чтобы начались какие-то переговорные процессы, связанные с задержанным российским шпионом (Павленко, - ред.)", - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, 21 ноября адвокат удерживаемого в России украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин заявлял, что его подзащитного могут обменять на арестованного в Ривне российского шпиона Виктора Павленко.
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