В СБУ не подтвердили информацию о возможном обмене Сущенко на российского шпиона

Об этом сообщил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук в эфире "112 Украина".

"Пока мне неизвестно, чтобы начались какие-то переговорные процессы, связанные с задержанным российским шпионом (Павленко, - ред.)", - сказал он.

Читайте такжеПерспективы освобождения плохие – адвокат об освобождении украинских политзаключенных из РФ

Как сообщал УНИАН, 21 ноября адвокат удерживаемого в России украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин заявлял, что его подзащитного могут обменять на арестованного в Ривне российского шпиона Виктора Павленко.