У Путина прокомментировали задержание СБУ двух военных РФ из Крыма, нарушивших украинскую присягу

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В частности, отвечая на вопрос какова позиция Кремля по поводу задержания двух военнослужащих российской армии, прибывших из оккупированного Крыма, и будет ли новое обострение отношений, он отметил: «Было же заявление Лаврова, что ж нам добавлять, он полностью изложил российскую позицию».

Также он затруднился ответить на вопрос идут ли переговоры об обмене этих лиц.

«Пока я не могу ответить на этот вопрос», - сказал он.

Песков подчеркнул, что сейчас «делается все, что должно делаться в подобной ситуации» и нужно ориентироваться на заявления Лаврова.

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Отвечая на вопрос УНИАН, как в Кремле относятся к тому, что задержанные российские военнослужащие являются предателями Украины и преследуются по украинскому законодательству, он сказал: «Они граждане РФ, в данном случае главное это».

Ранее сегодня в Минске глава МИД РФ Сергей Лавров назвал провокацией украинских спецслужб вывоз в Украину двух российских контрактников с территории Крыма.

«Ситуацией занимаются наши соответствующие органы. Мы считаем, что это была незаконная провокация, совершенная спецслужбами Украины на территории РФ в отношении российских граждан», - добавил Лавров.

Как сообщалось, украинские спецслужбы задержали на границе с Крымом двух дезертиров, которые после аннексии полуострова перешли служить в российскую армию.

Российская сторона в этой связи заявила, что бывших украинских военных, которые изменили присяге, якобы выманили на пункт "Джанкой".