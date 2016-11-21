В Чернигове АТОшники проучили водителя, который отказался взять медика "Айдара" (видео)

Об этом говорится в сюжете программы «Спецкор» на телеканале 2+2.

Чтобы проучить водителя несколько десятков бойцов из разных батальонов забили салон маршрутки и на конечной остановке по кругу катались бесплатно, используя законное право на бесплатный проезд.

Водитель отказать уже не смог, поэтому вез пассажиров молча.

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Айдаровка Татьяна Борисенко прошла плен, имела несколько контузий и ранений.

В конце концов, водитель извинился за свое поведение.