С такой борьбой с пиратами скоро страшно будет плавать в Черном море?

Спецслужбы и разведка Украины должны активнее участвовать в международной борьбе с пиратством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады Анатолий ГРИЦЕНКО заявил сегодня, комментируя журналистам ситуацию вокруг активизации пиратства вблизи берегов Сомали.

«Сегодня мир вернулся к древней проблеме пиратства, но на новом витке развития спирали. Это является вызовом мировому сообществу, которому необходимо бороться объединенными усилиями, в том числе с использованием мер силового характера», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

По его мнению, «если не реагировать адекватно на это явление, то скоро мы будем бояться плавать в Черном море».

Говоря о возможном участии Украины в военных операциях по противодействию пиратству, А.ГРИЦЕНКО отметил, что такое решение должно приниматься Президентом как Верховным главнокомандующим совместно с Министерством обороны.

В то же время А.ГРИЦЕНКО отметил, что необходимо определить, в каких формах вклад Украины в международную борьбу с пиратством может быть самым действенным.

Анализируя возможность направления украинских военных кораблей к берегам Сомали, А.ГРИЦЕНКО отметил, что Военно-морские силы Украины вряд ли усилят международное присутствие в той зоне. Ведь другие страны владеют более мощным военно-морским потенциалом.

Но, как отметил А.ГРИЦЕНКО, Украина может активно участвовать в международной борьбе с пиратством в форме обмена информацией, украинские спецслужбы и разведка имеют значительные возможности в этой сфере, которых нет у других государствах. В этом контексте А.ГРИЦЕНКО также упомянул и возможности украинского спецназа.

Народный депутат также отметил отсутствие надлежащей координации в деятельности разных государственных и негосударственных структур, в частности, относительно осуществления мер, направленных на освобождение украинских граждан с захваченного пиратами судна «Фаина», в составе экипажа которого 17 украинцев.

«По моему мнению, такую координацию должен осуществлять секретарь СНБО. Но, думаю, что это трудно осуществлять, учитывая опыт и образование нынешнего секретаря СНБО. Там некому этим заниматься», - сказал А.ГРИЦЕНКО.