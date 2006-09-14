Европейское автостроение - украинская составная

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-августе увеличилось на 41,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2005 года, до 162 тыс. штук. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, производство автобусов к 1 сентября выросло на 87,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2005 года, до 4662 штуки.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, в 2005 году производство легковых автомобилей в Украине увеличилось на 10,7%, по сравнению с 2004 годом, до 192 тыс. штук, автобусов – также увеличилось на 80,4%, до 4686 штук.

Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются ЗАО "ЗАЗ", ЗАО "Еврокар", Корпорация "Богдан" (ОАО "ЛуАЗ" и ОАО "Черкасский автобус"), ООО "КрАСЗ" и др.